sabato 1 novembre 2025, 00:00

Agli occhi degli americani, Nicolás Maduro è l’artefice di un sistema mafioso che ha trasformato il Venezuela in un cartello di Stato. Il leader di un Paese che produce cocaina come si batte moneta e che esporta terrore attraverso una rete criminale, il Tren de Aragua, fino a impiegarne i sicari per eliminare gli oppositori dentro e fuori dai confini. Per Washington, una minaccia diretta alla sicurezza nazionale. La taglia sul suo capo, passata da 25 a 50 milioni di dollari, nasce dal fatto che stando a Trump, «Maduro guida un narco-Stato che ha dichiarato guerra all’America». Il Tren de Aragua, braccio operativo del regime, sta «intraprendendo azioni ostili e conducendo una guerra irregolare» anche sul territorio americano. I dossier dell’intelligence, declassificati solo in parte, descrivono una rete ibrida di funzionari, militari, agenti segreti e narcotrafficanti che agiscono come un’unica macchina. In sintesi, il Venezuela sarebbe uno «Stato criminale ibrido», in cui governo e gang coincidono. Nel 2020, il Dipartimento di Giustizia ha incriminato Maduro e 14 funzionari per narcoterrorismo e collaborazione con le Farc colombiane. L’atto d’accusa parla di «tonnellate di cocaina trasportate verso gli Usa e l’Europa col supporto logistico delle forze armate venezuelane». Da anni decollerebbero aerei carichi di droga «persino dalla rampa presidenziale dell’aeroporto di Caracas», denuncia Mariela Magallanes, deputata rifugiata nella nostra Ambasciata a Caracas, poi in esilio in Italia. «Quella di Maduro è un’alleanza civico-militare che usa il narcotraffico per mantenere il potere. La Dea, l’Agenzia antidroga Usa, ha definito il sistema una rete criminale tra lo Stato venezuelano, i cartelli della droga colombiani e l’Esercito di Liberazione Nazionale, che in Colombia controlla la frontiera. Tutti chiudono un occhio e partecipano al traffico». Per la Magallanes, «Maduro è il leader di uno Stato mafioso e di un gruppo criminale che ha occupato il potere, creando un dominio transnazionale più pericoloso di qualsiasi capo cartello. In più, dispone delle istituzioni». Aggiunge la Magallanes: «Dopo il 28 luglio, quando ha rubato le elezioni, è caduta l’ultima maschera: il Venezuela è diventato una dittatura mafiosa». La Human Rights Foundation, conferma che il regime usa il Tren de Aragua come strumento di repressione e intelligence. Nato nel carcere di Tocorón, cresciuto con la protezione del governo, sarebbe oggi una struttura paramilitare al servizio della presidenza colpevole, per i magistrati cileni, del rapimento e assassinio dell’ex tenente Ronald Ojeda, un dissidente ucciso a Santiago nel 2024. L’episodio è classificato come «omicidio politico ordinato dallo Stato e pianificato a Caracas».

LE ROTTE

Per Javier El-Hage della Hrf è «un esempio da manuale di repressione transnazionale sponsorizzata dallo Stato». Maduro non si limiterebbe a usare la violenza: la esporterebbe. Per il Washington Post e per Just Security, gli Stati Uniti considerano l’attacco al cartello venezuelano non più una campagna di polizia, ma un teatro di guerra legittimo. «Trump sta facendo la guerra ai cartelli che inondano di droga gli Usa uccidendo i cittadini», spiega ancora la Magallanes. Nella visione americana l’offensiva è condotta con droga, corruzione e riciclaggio, mentre Maduro accusa gli Usa di «fabbricare una guerra contro di me». Oltre 300 tonnellate di cocaina transiterebbero ogni anno per vie controllate dal regime e dirette in Florida, Texas e Louisiana. Le rotte passano per i Caraibi, sfruttano navi militari e scali diplomatici. «Il Venezuela è un nido di corruzione finanziato dall’economia illegale», dice la Magallanes. «Le intelligence americana e colombiana hanno documentato la rete internazionale e dietro tutto c’è Maduro». Per il National Intelligence Council, il controllo delle rotte e delle miniere nel Golfo di Paria offre a Caracas una leva strategica che si estende alle coste caraibiche e alle vie energetiche dell’emisfero occidentale. Washington parla apertamente di «difesa territoriale». Quando Trump sostiene che «l’America è sotto attacco», evoca un’infiltrazione sistematica, dalle piste venezuelane ai porti statunitensi. Il Presidente ha anche autorizzato azioni coperte della Cia e missioni per neutralizzare i traffici. Il volto di Maduro, ritratto come un capo di Stato che ordina omicidi all’estero e commercia cocaina come fosse petrolio, incarna la nuova minaccia che gli Stati Uniti di Trump vogliono eliminare a ogni costo.

