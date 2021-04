Vax Live, Meghan e Harry lanciano il "Live Aid" del Covid per vaccinare il mondo

Il principe Harry e Meghan Markle saranno tra le star presenti al grande concerto di Los Angeles con il presidente americano, Joe Biden, per incrementare la vaccinazione nel mondo, e in particolare nei Paesi in via di sviluppo. Vax Live - che ricorda un po’ il Live Aid del 1985 - vedrà duca e duchessa del Sussex “capi della campagna”. Voluto da Selena Gomez, e organizzato da Global Citizen, l’evento previsto per sabato 8 maggio vedrà concerti e interventi di personaggi del cinema e della politica. Tra le star sul palco, Jennifer Lopez, Eddie Vedder dei Pearl Jam, Foo Fighters, J Balvin ed HER. Greta Thumberg ha offerto un contributo di centomila euro per sostenere l'iniziativa.

La trasmissione è volta a incoraggiare donazioni per Covax, l’organismo che sta lavorando per distribuire vaccini ai paesi in via di sviluppo.

⭕️ Il mondo della musica scende in campo per chiedere che l'accesso ai vaccini contro il Covid sia garantito a tutti i cittadini. La campagna di @GlblCtzn culmina l'8 maggio con il concerto #VaxLive trasmesso in diretta mondiale, qui tutte le info: https://t.co/8QyxVjTVhh pic.twitter.com/SmU5o1V9ZN — FIMI (@FIMI_IT) April 23, 2021

«Nell’ultimo anno - hanno dichiarato in un comunicato Harry e Meghan - il nostro mondo ha conosciuto insieme dolore, perdita e lotta - insieme. Ora abbiamo bisogno di riprenderci e di guarire - tutti insieme. Non possiamo lasciare nessuno indietro. Tutti ne beneficeremo, saremo tutti più sicuri, quando tutti avranno lo stesso accesso ai vaccini». L’obiettivo è perseguire una “equa distribuzione” delle somministrazione e, di conseguenza, “ripristinare la fede nella nostra comune umanità”. La missione “non potrebbe essere più importante”, conclude la coppia, ormai di casa a Los Angeles.

Tra gli ospiti dell’evento, “Vax Live: The Concert to Reunite the World” che parleranno un po’ da varie parti del mondo, si contano Ben Affleck, Chrissy Teigen, David Letterman, Gayle King, Jimmy Kimmel e Sean Penn. Biden, assieme alla first lady, Jill, e alla vicepresidente Kamala Harris, faranno delle apparizioni, nell’ambito di una partnership tra Global Citizen e la iniziativa “We Can Do This” della Casa Bianca.

Si prevedono anche interventi del presidente francese, Emmanuel Macron, del premier canadese, Justin Trudeau, e di quello croato, Andrej Plenković.

“Grandi nomi e un messaggio ancora più grande”, recita un trailer di Vax Live, che sarà registrato al SoFi stadium di Los Angeles, e sarà poi trasmesso l’8 maggio da diversi network, tra i quali ABC, CBS, le stazioni radio iHeartMedia. Non è stato ancora reso noto quanti spettatori potranno assistere al concerto. L'iniziativa aveva fatto parlare di sé nel nostro Paese dopo il post in cui Selena Gomez aveva invitato il premier italiano, Mario Draghi a "donare le dosi extra" di vaccino ai paesi bisognosi. Un appello che aveva causato anche diverse polemiche, per l'attuale mancanza di dosi. Ma che era stato anche largamente frainteso.

L’annuncio dell’evento è concomitante con la concessione da parte degli Stati Uniti di 60 milioni di dosi di vaccini AstraZeneca all’India.

