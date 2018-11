L'allarme dei vescovi del Ghana, troppi giovani emigrano per trattenerli servono piani di sviluppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano – Il dramma dell’emigrazione visto al contrario, da quei paesi africani in cui tanti giovani partono, sfidando la sorte, attraverso il deserto libico e la rotta del Mediterraneo. Per arrestare questo flusso continuo occorrerebbero adeguati piani di sviluppo. I vescovi del Ghana, in una riunione, hanno reso note le statistiche affidandole all’agenzia vaticana Fides: sono 4.092 i ghaniani rimpatriati dalla Libia nel 2017. Di questi 1.562 provengono dalla regione di Brong Ahafo, situata nella parte centrale del Paese, la terza per numero di abitanti. A fronte di questi numeri restano sconosciuti i numeri di coloro che non ce l’hanno fatta, inghiottiti dal deserto o dal mare. “I nostri incontri ci hanno permesso di ascoltare le lamentele delle autorità politiche locali sulla marea di migranti irregolari che partono da qui” scrivono i vescovi, che si dichiarano «rattristati dalla sciagurata perdita di vite nel deserto e nel Mediterraneo: giovani donne e uomini che si imbarcano in questi pericolosi viaggi. Condividiamo l’ansia delle famiglie che hanno perso i contatti con i loro cari e preghiamo perché tornino sani e salvi».La Conferenza Episcopale del Ghana rinnova il suo impegno a contribuire “a ridurre l’alto livello di migrazione in questa area”, chiedendo a Caritas Ghana «di dare priorità alle attività per far fronte a questa minaccia nella regione». La Chiesa si impegna a ridurre la disoccupazione giovanile lanciando due nuovi appositi programmi: Social Impact Investement e Social Enterprises Iniatives.Un’altra emergenza è quella ambientale. Il Ghana è una delle maggiori pattumiere di rifiuti elettronici. Diverse zone del suo territorio sono inquinate dai metalli pesanti contenuti nei dispositivi elettronici gettati in enormi discariche a cielo aperto. I vescovi lamentano «l’aumento della spazzatura e di pile oscene di plastica di scarto, di rifiuti elettronici e di altri materiali che soffocano i nostri canali di scolo, strade e altri luoghi pubblici». A questo si aggiunge l’avanzamento della desertificazione, provocata anche dall’azione dell’uomo, con incendi indiscriminati della boscaglie, e l’accaparramento selvaggio delle terre da parte di enti stranieri. «Questa situazione aggrava la povertà delle popolazioni rurali, privandole addirittura dei mezzi di sostentamento».