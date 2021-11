Omicron, Israele: «Tre dosi di Pfizer proteggono dalla variante»

Tre dosi di Pfizer proteggerebbero dalla variante Omicron. Lo dimostrano i primi dati israeliani, come riportato dal ministro della sanità israeliano Nitzan Horowitz. «La situazione - ha spiegato citato da Times of Israel - è sotto controllo e non c'è motivo di panico. Ci aspettavamo una nuova variante e siamo pronti... Nei prossimi giorni avremo informazioni più precise sull'efficacia del vaccino ma le prime indicazioni mostrano che coloro che hanno un richiamo sono molto probabilmente protetti contro questa variante».

APPROFONDIMENTI GRECIA Grecia, multa agli over 60 che rifiutano il vaccino IL FOCUS Ingresso vietato per bar, ristoranti, cinema e musei SALUTE Foto MONDO Video IL FOCUS Natale e Capodanno in Italia e all'estero, regole e... LA SITUAZIONE Omicron, lo spettro variante Sudafrica rilancia ipotesi nuove...

Omicron, la classifica dei Paesi dove è meglio vivere: crolla l'Europa, Emirati al primo posto

Germania, dramma ospedali: «Pronti a trasferire i pazienti all'estero (anche in Italia)». Verso lockdown per non vaccinati e obbligo vaccinale