Assalto ai supermercati a Londra, mentre l'Inghilterra va verso un nuovo lockdown. In particolare le restrizioni - previste inizialmente solo per Londra e per l'Inghilterra meridionale - sembrano allargarsi per contenere l'esplosione della nuova variante inglese del Covid. La nuova variante è altamente contagiosa, e il ministro per le Comunità locali Robert Jenrick ha fatto sapere che verrà contenuta con il «Trier 4», ossia il massimo livello di allerta per il coronavirus.

Il nuovo lockdown potrebbe scattare già dal 26 dicembre, e il ministro Jenrick ha precisato che oggi stesso verrà riunito il comitato operativo del governo per valutare la situazione. Fra le ipotesi sul tavolo c'è anche quella di inserire il Sussex, alcune parti delle Midlands e l'Inghilterra settentrionale: «È necessario valutare se il sistema a più livelli sia abbastanza efficace o se a un certo punto in futuro dobbiamo intraprendere ulteriori azioni», ha sottolineato Jenrick questa mattina in un'intervista.

Le code nei supermercati

Già da due giorni, intanto, sono comparse delle lunghe code fuori e dentro i supermercati. Il timore di nuove restrizioni ha causato un vero assalto ai beni di prima necessità, e non è raro vedere degli scaffali completamente vuoti, tra le corsie degli alimenti. Su Twitter alcuni utenti hanno caricato anche dei video che mostrano quello che sta accadendo a Londra negli ultimi giorni, tra disagi e potenziali assembramenti. Prodotti alimentari come frutta e verdura fresca, in queste ultime ore sembrano scarseggiare nel Regno Unito. Così, per rifornire i supermercati del Paese - che rischiano di rimanere sguarniti anche a causa del blocco alle merci imposto dalle autorità francesi - la Lufthansa ha annunciato che sono in arrivo all'aeroporto di Doncaster/Sheffield ben 80 tonnellate di generi alimentari. La compagnia, inoltre, ha fatto sapere che - sebbene la situazione sia ora in fase di risoluzione - occorreranno diversi giorni prima che possa venire smaltito l'enorme congestione di traffico che si è verificata a Dover. Potrebbero quindi essere richiesti nuovi voli di questo tipo.

Gli italiani bloccati

Non sono solo i britannici a vivere il dramma delle nuove restrizioni: «Uno shock». Così Serena Repetto, insegnante di fisica alla Highgate School di Londra ha descritto all'Adnkronos la scoperta di rimanere da sola durante le vacanze di Natale. La docente lavora infatti in Gran Bretagna, e come molti altri italiani non potrà lasciare il paese a causa dei voli annullati per il coronavirus: «Questo sarà il primo anno, in 35 anni e in dieci che vivo all'estero, che non sarò con la mia famiglia. È stato uno shock, non me l'aspettavo. Non c'era stato nessun preavviso il mio volo era previsto per lunedì, me l'hanno cancellato domenica sera». Costretta a Londra, Serena Repetto trascorrerà il Natale con una collega, per alleviare la mancanza degli affetti familiari: «con una mia collega, che è metà italiane e metà inglese. Ha capito la situazione in cui mi trovo e insieme cercheremo di ricreare un'atmosfera natalizia italiana, ma non sarà la stessa cosa ovviamente. Non sono religiosa, ma Natale è una festa che storicamente nella mia famiglia trascorriamo sempre insieme, anche se nel resto dell'anno siamo lontani e siamo indipendenti».

