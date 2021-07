Variante Delta, «mascherina per i vaccinati al chiuso». Retromarcia Usa: rischio 200mila casi al giorno

Martedì 27 Luglio 2021, 21:34 - Ultimo aggiornamento: 21:50

Boom di casi di variante Delta e gli Usa rischiano di vedere nuovamente 200.000 casi al giorno, tanto che le autorità sanitarie federali statunitensi (Cdc) hanno raccomandato, con una netta inversione di rotta, l'uso al chiuso della mascherina anche per i vaccinati nelle aree ad alto rischio di contagio Covid. Alcuni vaccinati contagiati con la variante Delta, si spiega, possono continuare a diffondere il virus.

«Rischio 200mila casi al giorno»

L'allarme di vedere nuovamente 200.000 casi al giorno negli Usa, cifra registrata l'ultima volta lo scorso gennaio, viene da un esperto del governo Usa, Tom Frieden, ex direttore per molti anni dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie.

Si tratterebbe di un aumento di quasi 4 volte le più di 50.000 infezioni quotidiane registrate nell'ultima settimana in America a causa principalmente della variante Delta. «Stiamo andando verso tempi duri», ha osservato Frieden con i media Usa, sottolineando però che non ci sarà «l'orribile numero di decessi» registrati precedentemente a causa del Sars-Cov2, proprio grazie alle vaccinazioni.

Biden: valutiamo obbligo vaccino per i lavoratori federali

Gli Stati Uniti stanno valutando se introdurre l'obbligo di vaccinazione per tutto il personale che lavora nel governo federale: lo ha detto il presidente americano Joe Biden.