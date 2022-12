Austria, dieci sciatori sepolti da una valanga, solo uno è stato salvato. «Nella zona era segnalato alto rischio»

Dieci persone sono state travolte da una valanga nella regione Vorarlberg in Austria. Come informano i soccorritori una di queste «è stata salvata, mentre le operazioni per trovare gli altri proseguono». Ancora non si conosce la nazionalità degli sciatori coinvolti.

Sciatori sepolti da una valanga

La valanga è partita quando da poco erano passate le 15. E' successo nell'area del Trittkopf, a 2700 metri di altitudine, nel comprensorio sciistico di Lech e Zürs. Secondo il servizio di allerta valanghe, nella giornata di oggi c'era un alto rischio di valanghe in quella zona.

Bis zu zehn Personen verschüttet: Große Suchaktion am Christtag in Vorarlberg: Im Skigebiet von Lech/Zürs donnerte offenbar am Nachmittag eine Lawine in Richtung Tal. https://t.co/PHjsy11t52 pic.twitter.com/162DGrIgHA — Kronen Zeitung (@krone_at) December 25, 2022

I soccorsi

Circa un centinaio le persone impegnate nei soccorsi, che proseguono nonostante sia calato il buio. Impiegati anche cani. «Stiamo facendo tutto il possibile per salvarli tutti», ha riferito all’agenzia austriaca APA un funzionario accorso sul posto.

Pericolo di valanghe alto

Secondo la polizia, nel giorno di Natale nel comprensorio sciistico dell'Arlberg prevalevano condizioni primaverili. Analogamente al Tirolo settentrionale, anche il servizio di allarme valanghe ha invitato alla prudenza nel Vorarlberg alla vigilia di Natale. Lì il pericolo di valanghe sopra i 2000 metri è stato valutato come significativo (livello tre). Il manto nevoso è spesso debole, soprattutto sui pendii ripidi e in ombra al di sopra dei 2.200 metri circa.