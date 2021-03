Usa, Biden: «Vaccino per tutti gli adulti non più tardi del 1° maggio, ritorno alla quasi normalità il 4 luglio»

«Tutti gli americani adulti potranno ottenere il vaccino non più tardi del primo maggio». Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden su Twitter a un anno dallo scoppio della pandemia da coronavirus, affermando in un post che «ordinerò a tutti gli stati, le tribù e i territori che tutti i cittadini adulti possano essere candidati alla vaccinazione entro il primo maggio».

If we all do our part, then by July 4th, there’s a good chance folks will be able to gather with family and close friends to celebrate Independence Day.

— President Biden (@POTUS) March 12, 2021