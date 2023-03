Vaccino Sputnik, ucciso a Mosca uno dei ricercatori Andrey Botikov. «È stato strangolato». Fermato 29enne

Strangolato a morte con una cintura per una banale lite domestica. Sarebbe questa la regione dietro l'assassinio dello scienziato Andrey Botikov avvenuto lo scorso 1 marzo a nel suo appartamento di Mosca, dove le autorità hanno poi ritrovato il corpo senza vita e l'arma del delitto il giorno seguente. La vittima era uno dei ricercatori che avevano contribuito a creare il vaccino anti-Covid Sputnik V, come ha confermato all'agenzia di stampa Tass un portavoce delle forze dell'ordine locali.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'uomo è stato ucciso a seguito avuto con il suo ospite, reo confesso dell'omicidio: si tratta di un giovane di 29 anni, fuggito subito dopo il delitto e successivamente arrestato dalla polizia. Di lui non si conosce ancora l'identità precisa, ma secondo alcune indiscrezioni raccolte dai media russi, Botikov avrebbe invitato un ragazzo di nome "Aleksey" nel suo appartamento per farsi offrire servizi sessuali a pagamento, la sera dell'omicidio. La violenta lite sarebbe dunque scoppiata a seguito di un mancato accordo sul compenso da destinare al 29enne.

Putin, l'oligarca Oleg Deripaska controcorrente: «La Russia potrebbe rimanere senza soldi l'anno prossimo»

Botikov era uno dei ricercatori del Centro nazionale di ricerca per l'epidemiologia e la microbiologia Centro nazionale di ricerca epidemiologica e microbiologica "Gamaleja" di Mosca, dove aveva contribuito allo sviluppo del vaccino russo Sputnik V. Per il lavoro svolto era anche stato insignito di una medaglia d'oro. Il servizio stampa del Gamaleya Center si è astenuto dal commentare la vicenda.

