Vaccino obbligatorio a NY per polizia, pompieri e dipendenti pubblici. I tamponi non potranno essere un'alternativa

Venerdì 22 Ottobre 2021, 14:52 - Ultimo aggiornamento: 14:56

A New York il vaccino sarà obbligatorio per dipendenti pubblici, agenti di polizia e pompieri. Queste categorie di lavoratori non potranno utilizzare il tampone come alternativa all'immunizzazione, senza la quale rischiano la sospensione senza stipendio. «È arrivato il momento di mostrare alla città la via per uscire dalla pandemia una volta per tutte», ha detto il sindaco Bill De Blasio annunciando la misura per il contenimento del contagio da Covid.

New York, obbligo di vaccino

«Non c'è un privilegio più grande che servire la gente di New York e questo privilegio si accompagna con la responsabilità di mantenere se stessi e gli altri protetti». Così il sindaco Bill de Blasio ha annunciato che sarà obbligatorio per tutti gli oltre 160mila dipendenti pubblici di New York essere vaccinati contro il Covid, escludendo la possibilità di optare per i tamponi di controllo. «Abbiamo guidato la lotta contro il Covid, combattendo per il diritto al vaccino per i sanitari in trincea», ha ricordato il sindaco democratico sottolineando come ora New York intenda essere leader anche nell'obbligo vaccinale, anche attraverso un sistema di incentivi.

Rischio sospensione senza stipendio

L'ufficio del sindaco ha infatti fatto sapere che i dipendenti riceveranno un bonus di 500 dollari in busta paga se si vaccineranno. Circa il 70% dei dipendenti pubblici, compresi poliziotti e vigili del fuoco, hanno fatto almeno una dose. «È arrivato il momento di mostrare alla città la via per uscire dalla pandemia una volta per tutte», ha detto ancora De Blasio che con la sua decisione cambia i termini dell'accordo in vigore con i 20mila agenti di polizia non vaccinati che finora si sottoponevano a test settimanali. Ora dovranno fare la prima dose entro il 29 ottobre, altrimenti rischiano la sospensione senza paga. Nelle ultime due settimane il tasso di vaccinazione all'interno della Nypd è salito dal 61% al 68%.