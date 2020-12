Covid, i tabloid britannici: «La regina Elisabetta a giorni farà il vaccino Pfizer»

La regina Elisabetta II riceverà nelle prossime settimane il vaccino Pfizer-BioNTech contro il Covid, farmaco che ha appena ottenuto il via libera dalle autorità sanitarie britanniche. Lo si apprende dalla stampa britannica. La sovrana di 94 anni e suo marito, il principe Filippo, 99 anni, saranno entrambi vaccinati in via prioritaria a causa della loro età e non come trattamento preferenziale, riporta il Daily Mail online.

APPROFONDIMENTI VACCINO Vaccino Pfizer, le testimonianze di chi lo ha testato:... STATI UNITI Molnupiravir, nuovo farmaco blocca (negli animali) il virus in 24 ore INVISTA Covid, Rezza: "Gli infettati non sono esclusi dai vaccini, ci sono... MONDO Vaccino Covid: età, etnia e peso ecco le priorità...

Secondo il quotidiano, i membri più anziani della famiglia reale renderanno pubblica questa vaccinazione al fine di «incoraggiare quante più persone possibile a farsi vaccinare», poiché le autorità temono che gli attivisti anti-vaccino seminino dubbi nella popolazione. La Gran Bretagna ha dato il via libera al vaccino contro il coronavirus sviluppato dai laboratori Pfizer e BioNTech per una campagna di vaccinazione che partirà tra le persone più anziane e vulnerabili. Il Daily Mirror afferma da parte sua che diverse celebrità del Regno Unito si sono impegnate pubblicamente a farsi vaccinare per sostenere la campagna di vaccinazione.

Ricky Tognazzi e Simona Izzo: «Per la nostra famigliona tanti mini-Natali diversi»

Vaccino Pfizer, le testimonianze di chi lo ha testato: «È attivo dopo 28 giorni»

Covid, 15 morti in 17 giorni nella Residenza per gli anziani di Borgomasino: la procura manda i carabinieri

Ultimo aggiornamento: 09:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA