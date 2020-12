Covid, domani prime vaccinazioni in Gran Bretagna, anche la regina tra i gruppi a rischio che farà l'iniezione a gennaio

Scatteranno domani mattina, come già annunciato, le prime vaccinazioni anti Covid nel Regno Unito, primo Paese occidentale ad aver dato il via libera alla somministrazione pubblica e primo al mondo ad aver autorizzato il prototipo di nuova concezione elaborato dai laboratori tedeschi BioNTech in partnership con il colosso farmaceutico americano Pfizer. Lo confermano in queste ore Matt Hancock, ministro della Salute del governo di Boris Johnson, che parla di «un V-Day» nella lotta contro la pandemia, e i vertici del servizio sanitario nazionale del Regno (Nhs), precisando tuttavia che l'operazione richiederà mesi.

Thank you to everybody working so hard across the UK to inject hope into millions of arms this winter.

Together, we will beat #coronavirus.https://t.co/1sKVAll3KW

— Matt Hancock (@MattHancock) December 7, 2020