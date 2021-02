Covid Gran Bretagna, vaccinati oltre 20 milioni: è un terzo della popolazione

Prosegue speditissima la campagna vaccinale contro il Covid in Gran Bretagna. Sono ormai più di 20 milioni, un terzo dell'intera popolazione nazionale, le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid nel Regno Unito, a cui vanno aggiunti circa 800.000 richiami. Lo annuncia il governo di Boris Johnson. «BINGO», esulta a caratteri cubitali - via Twitter - Nadhim Zahawi, ministro coordinatore della campagna vaccinale. «È assolutamente fantastico, un risultato magnifico per il Paese - gli fa eco il titolare della Sanità, Matt Hancock - ringrazio ogni singola persona che si è fatta vaccinare, perché sappiamo che ciascuna dosa iniettata aiuta a proteggere» tutti.

APPROFONDIMENTI PRAGA Vaccino Sputnik, la Repubblica Ceca: «Potremmo utilizzarlo... IL VIA LIBERA Vaccino monodose Johnson&Johnson, ok Fda: come funziona e quanto... COVID Vaccino, pressing Draghi sulla Ue per l’ok rapido. AstraZeneca:... COVID Vaccino, Sassoli: «Deroga sui brevetti e subito il pass agli... ITALIA Vaccino, a Torino convocate per errore il doppio delle persone:... MILANO Liliana Segre vaccinata con dose Pfizer al Fatebenefratelli di...

BINGO! One Score 💉💉💉 over 20,000,000 people have had the vaccination (1s dose). What an achievement for February 2021. What a team! Proud to be with you on this journey. @NHSuk https://t.co/pwGWJLOpcb

— Nadhim Zahawi (@nadhimzahawi) February 28, 2021