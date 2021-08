Vaccino anti Covid, Ursula von der Leyen: «In Europa raggiunto il 70% degli adulti» Video

Campagna vaccinale in europa: la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato che è stato raggiunto il target del 70% degli adulti europei vaccinati contro il Covid-19.

In altre parole ora 250 milioni di europei hanno ricevuto il vaccino.

«Il 70% degli adulti nell'Ue è completamente vaccinato. Voglio ringraziare le tante persone che hanno reso possibile questo grande traguardo. Ma dobbiamo andare oltre!». Così la presidente su Twitter. «Abbiamo bisogno di più europei da vaccinare. E dobbiamo aiutare anche il resto del mondo a vaccinare - prosegue -.Continueremo a supportare i nostri partner».

70% of adults in EU are fully vaccinated.



I want to thank the many people making this great achievement possible.



But we must go further!



We need more Europeans to vaccinate. And we need to help the rest of the world vaccinate, too.



We'll continue supporting our partners. pic.twitter.com/VxdvZlrwYv