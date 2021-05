Niente vaccino Covid? Paghi mille dollari per il concerto, altrimenti con lo sconto arrivi a 18

Non vaccinarsi contro Sars-Cov-2, il virus che causa la Covid-19, ha un suo costo. Lo sanno bene coloro i quali vorranno partecipare al concerto delle band Tennage Bottlerocket, MakeWar e Rutterking previsto per il prossimo 26 giugno a St. Petersburg, negli Usa. I biglietti saranno venduti a un prezzo ridotto di 18 euro a chi si vaccinerà. Questa stessa cifra salirà fino a 999,99 dollari per tutti gli altri. In sostanza, è una sorta di prezzo maggiorato per tutti coloro i quali sono riottosi a partecipare al programma di immunizzazione previsto negli Usa.

APPROFONDIMENTI ITALIA Il virologo Pregliasco: «Flirt estivi? Mano nella mano... REGNO UNITO Inghilterra, quasi 3300 casi e 6 morti: a rischio le riaperture del... LECCO Morto poche ore dopo vaccino Pfizer, Giorgio aveva 52 anni. Il... COVID Vaccino ai ragazzi obbligatorio? Sileri: «No, ma è... LA PROPOSTA Quarta ondata Covid a ottobre, Rasi: «Ecco le tre mosse per... L'INTERVISTA Vaccino, l'infettivologo: «I guariti hanno anticorpi per un...

Vaccino CureVac in Italia, costi contenuti e facile conservazione. A luglio possibili le prime dosi

A promuovere questa iniziativa è Paul Williams, che con la Leadfoot Promotion ha dato vita all’evento nella Baia di Tampa. Secondo quanto si legge sull’edizione online di Abc, l’idea gli è venuta quando si sono aperte le vaccinazioni a tutti e associare a questa nuova disponibilità la possibilità di seguire in sicurezza un concerto. Williams è stato inondato subito dopo da una serie di critiche da parte dei no-vax, che gli hanno espresso direttamente tutto il loro disappunto. «Puoi acquistare un biglietto a prezzo pieno e sarai trattato come tutti gli altri», ha risposto il produttore.

«Siamo tutti vaccinati. Incoraggiamo tutti a vaccinarsi in modo da poterti vedere in platea», ha detto Ray Carlisle, cantante e chitarrista della band Teenage Bottlerocket.

Vaccino Lazio over 18, Open Week (2-6 giugno): prenotazioni aperte su ufirst. Ma l'app va in tilt

© RIPRODUZIONE RISERVATA