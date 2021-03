Vaccini, Austria minaccia blocco di 100 milioni di dosi Pfizer nel quarto trimestre

L'Austria torna a battere i pugni. Il governo di Sebastian Kurz starebbe minacciando di bloccare 100 milioni di dosi del vaccino Pfizer per i Paesi Ue, per il quarto trimestre, se non otterrà una consegna più massiccia dei 10 milioni di dosi che verranno anticipati dal lotto tra aprile e giugno, e che in parte dovranno andare ai Paesi più bisognosi, secondo quanto emerso dal summit dei leader Ue. Lo si apprende da più fonti diplomatiche europee a Bruxelles.

APPROFONDIMENTI L'INTERVENTO Vaccini, Figliuolo: «Obiettivo 80% immunizzati entro settembre.... POLITICA Figliuolo: «Entro aprile 500.000 vaccini al giorno,...

L'Austria intanto ha avviato colloqui con la Russia per acquistare un milione di dosi del vaccino Sputnik. Lo ha annunciato Kurz secondo quanto riportato dal Guardian. Kurz è attaccato dai partiti d'opposizione che accusano il suo governo di non aver acquistato tutti i vaccini anti-Covid che avrebbe potuto ottenere con il programma di acquisti collettivi dell'Ue. «Non ci devono essere paraocchi geopolitici riguardo ai vaccini», ha detto il cancelliere a proposito delle trattative con Mosca sottolineando che «l'unica cosa che conta è se il vaccino sia efficace e sicuro».

Ultimo aggiornamento: 15:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA