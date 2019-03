Spara a Utrecht sui passeggeri di un tram e fugge: 1 morto e molti feriti. Indaga l'antiterrorismo

Utrecht, terrore stamani nel centro città della città olandese. Un uomo ha sparato sui passeggeri a bordo di un tram. Ci sarebbe almeno una vittima. Lo indicano i media locali che hanno pubblicato una foto in cui si vede a terra sui binari tra le due carrozze del tram, circondato da poliziotti, un corpo coperto da un lenzuolo bianco. La polizia ha completamente isolato l'area. La stessa polizia olandese ha reso noto che sta indagando «su un possibile movente terrorista» per la sparatoria. L'uomo che ha sparato è in fuga e a momento non vi sono stati arresti.

Indaga l'antiterrorismo. Una unità antiterrorismo della polizia è arrivata sul posto della sparatoria a bordo di un tram nella città olandese di Utrecht. Lo riferisce il sito del quotidiano Telegraaf. La sparatoria è avvenuta alle 10.45, secondo quanto ha reso noto la polizia su Twitter. Il tram si trova nella piazza 24 Oktoberplein, dove vi sono numerosi capolinea di mezzi pubblici. La polizia ha chiuso l'accesso alla piazza e il traffico di tutti i tram di Utrecht è stato interrotto. «Un uomo ha cominciato a sparare all'impazzata», ha raccontato un testimone della sparatoria citato dal sito



I testimoni. Un testimone della sparatoria avvenuta questa mattina a Utrecht, citato dai media locali, ha detto di aver sentito diversi colpi di arma da fuoco e di aver visto una donna a terra. Quando alcune persone si sono avvicinate per soccorrerla, secondo il racconto del testimone, si sono uditi altri colpi e i presunti soccorritori si sono subito allontanati dalla donna.



