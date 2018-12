Usa, uccide a coltellate la gemella di 12 anni e ferisce la mamma

Un ragazzo di 12 anni ha ucciso la sorella gemella pugnalandola al collo e al petto e ferendo la madre. Il fatto è avvenuto quattro giorni fa nella loro casa di West Hartford, nel Connecticut, negli Stati Uniti. «Una tragedia inenarrabile», per la cittadina ancora sotto choc. «Brigid ha subito ferite da arma da taglio al collo e al tronco», ha spiegato il medico legale della contea di Hartford. Il 12enne avrebbe sferrato un fendente anche a sua madre, trasportata d’urgenza in ospedale, ora fuori pericolo. La miccia che avrebbe scatenato la furia potrebbe essere stata innescata da una banale lite. Ma tutto è ancora da ricostruire, spiegano dalla polizia. Alle 15.30 di martedì arriva una chiamata alla sala operativa del 911.



«La donna ha detto che lei e la figlia erano state pugnalate da un altro figlio», hanno detto gli agenti. Il ragazzo ora è in custodia. Quando i poliziotti sono arrivati sulla scena del crimine hanno tentato le manovre di soccorso per salvare la ragazza, ma la situazione era gia critica. Brigida e sua madre sono state portate al St. Francis Hospital and Medical Center di Hartford, dove la ragazzina è morta subito dopo. John Droney, avvocato della famiglia, ha rifiutato di commentare il fatto quando è stato contattato da ABC News e da altri quotidiani. «Siamo tutti sconvolti», ha detto Chuck Coursey, che funge da portavoce per i genitori di Brigid. «Ora dobbiamo rispettare il loro dolore». Dall’importante studio legale dove lavora il padre dei ragazzi hanno tenuto a sottolineare: «Gli siamo vicini e stiamo facendo tutto il possibile per sostenerli. Chiediamo solo di rispettare la loro privacy in questo difficile e delicato momento». Ora il ragazzo, anche se minorenne, rischia una pesante condanna.

