Usa, torna dal Kuwait con un souvenir nel bagaglio: un lanciarazzi

“Era solo un souvenir”. Così negli Stati Uniti un uomo, di ritorno dal Kuwait, ha cercato di giustificarsi su un 'ricordino' messo nel bagaglio: un lanciarazzi. L’arma è stata sequestrata dalla polizia aeroportuale dopo il ritrovamento da parte degli agenti della Transport Security Administration (Tsa) all’aeroporto di Baltimora/Washington Thurgood Marshall.



Il turista alquanto speciale era un militare di Jacksonville, in Texas, che ha pensato di riportarsi questo genere di ricordo infilandolo in valigia.



Fortunatamente, spiega la Tsa in una nota, l'arma non era carica. E' stata confiscata e data ai vigili del fuoco per depositarla in un luogo sicuro. Al militare è stato dato il permesso poi di riprendere un nuovo aereo, ma senza il ricordino dell'arma da guerra.



