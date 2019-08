Usa, un'altra sparatoria in un bar dell'Ohio: almeno 7 morti, ucciso l'assalitore

Ancora terrore negli Usa. Un'altra sparatoria a Dayton in Ohio, con almeno sette morti. È quanto segnalano i media locali a poche ore dalla strage a El Paso. Stando agli ultimi aggiornamenti del Dayton Daily News la polizia è intervenuta dopo la segnalazione della presenza di uno «sparatore attivo» nella zona nelle prime ore del mattino di oggi. L'assalitore sarebbe stato ucciso. Si cercherebbe anche un secondo uomo che potrebbe aver l'asciato la zona a bordo di una jeep scura.

#BREAKING : Video captures heavy gunfire from an active shooter situation at a crowded bar in Dayton, Ohio. Multiple fatalities and injuries reported. pic.twitter.com/WdgtTUfg3C

#BREAKING: At least 10 injured following active shooter situation at the Ned Peppers Bar in Dayton, Ohio. pic.twitter.com/fH4ulIGl0X

