Usa, sparatoria in un centro commerciale nel Massachusetts, ci sono feriti: caccia all'uomo

Sparatoria in un mall a Braintree, in Massachusetts negli Usa. Una persona è stata colpita e trasportata in ospedale ed è scattata la caccia al sospettato o ai sospettati: le autorità non sembrano infatti escludere che si tratti di due persone fuggite dal mall. L'area circostante al South Shore Mall Palza è stata isolata e la polizia ha invitato chi risiede nell'area a mantenersi al riparo e rivolgersi immediatamente alle autorità nel caso di attività sospetta.