Soldati Usa no vax, via ai congedi per i militari che rifiutano il vaccino anti-Covid: «Rappresentano un pericolo»

«I soldati non vaccinati rappresentano un rischio per le forze armate e mettono a repentaglio la prontezza» così la segretaria dell'esercito statuinitense Christine Wormuth ha annunciato che da mercoledì si inizierà a congedare i soldati che si rifiutano di ricevere il vaccino anti Covid-19. «La prontezza dell'esercito dipende dai soldati che sono preparati ad addestrare, schierare, combattere e vincere le guerre della nostra nazione», quindi loro non possono assolutamente essere un pericolo per gli altri.

Quindi da mercoledì arriva la stretta per i militari No Vax Usa. L'ordine dell'esercito si applica ai soldati regolari dell'esercito, ai riservisti dell'esercito in servizio attivo e ai cadetti a meno che non abbiano ottenuto (o siano in attesa) un'esenzione. Così anche l'esercito si allinea alla posizione del Pentagono secondo cui la scelta di rimanere non vaccinati è una violazione di un ordine legale del Segretario alla Difesa Lloyd Austin che ha reso obbligatorio il vaccino per tutti i membri del servizio nell'agosto 2021.

3.000 rischiano il posto

E se la stragrande maggioranza di tutte le truppe in servizio attivo ha ricevuto almeno una dose. Secondo la dichiarazione potrebbero essere congedati più di 3.000 soldati. L’esercito aveva 482.000 dipendenti in servizio attivo alla fine del 2021. Al 26 gennaio, sei ufficiali di alto rango, inclusi due comandanti di battaglione, erano stati rimossi dai loro incarichi per essersi rifiutati di vaccinarsi. L’esercito ha emesso “rimproveri” scritti a 3.073 ai militari No vax.