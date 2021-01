Assalto al Congresso, i Simpson sapevano tutto: sosia Jake Angeli in una puntata

Le profezie dei Simpson si avverano ancora: Jake Angeli, il «vichingo» trumpiano è presente in una puntata della serie ideata dal fumettista Matt Groening. Il 31° speciale di Halloween, intitolato Treehouse of Horror XXXI, è infatti ambientato proprio durante l'Election Day, e la pacifica comunità di Springfield si reca alle urne. Tutto procede bene, ma in realtà è solo un sogno di Homer Simpson. Che si è dimenticato di andare a votare perché sta dormendo, e quando si sveglia tutto è andato storto: il suo voto, mancante e nullo, ha fatto perdere i democratici, e ora gli Stati Uniti sono in balìa della guerra civile e di uno scenario apocalittico dove regnano la violenza, il caos e i robot.

APPROFONDIMENTI MONDO Jamiroquai: «Tranquilli ragazzi, non ero io quello a... BASKET LeBron James sull'attacco al Congresso: «Ci sono due... MONDO Capitol Hill, gli atti vandalici all'interno del palazzo del... L'ASSALTO Il momento dell'irruzione al Congresso Usa da parte dei...

Ma soprattutto c'è lui: un personaggio davvero simile a Jake «lo sciamano» Angeli, l'italo americano che sta spopolando per il suo copricapo e i suoi trucchi da nativo americano. Dopo la performance - indovinata - su Lady Gaga e la previsione dello smartwatch, dopo l'elezione di Donald Trump "profetizzata" nel lontano 2000 con la puntata «Bart to the Future», ecco una nuova coincidenza: «Come ci riescono, ogni volta?», si chiede un fan della serie, su Twitter.

How do The Simpsons keep doing this? pic.twitter.com/giYGtRAa7i — Eric Alper 🎧 (@ThatEricAlper) January 8, 2021

Ultimo aggiornamento: 13:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA