Usa, Obama appoggia Biden: «Ha esperienza per guidarci in un momento buio»

Barack Obama fa l'endorsement a Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca. Come anticipato dai media, l'ex presidente degli Stati Uniti è sceso in campo in sostegno del suo ex vice presidente e lo ha fatto in un video di 12 minuti nel quale assicura: «Joe ha l'esperienza ed il carattere necessari per guidarci attraverso uno dei momenti più bui e per sanare le ferite attraverso una lunga ripresa. Sa come lavorare con i nostri alleati».

«Joe c'era quando abbiamo ricostruito dopo la grande recessione e salvato l'industria americana dell'auto. È stato lui a chiedere che ogni politica fosse fatta per la classe media.. È per questo che gli ho chiesto di realizzare il Recovery Act, che ha salvato milioni di posti di lavoro», ha detto Obama in un appassionato discorso a sostegno del suo ex vice presidente.

«Joe - ha proseguito - mi ha aiutato a gestire l'epidemia di H1N1 e ad impedire che l'epidemia di Ebola diventasse il tipo di pandemia che ora vediamo. Mi ha aiutato a ripristinare il posto e la leadership dell'America nel mondo sulle altre minacce del nostro tempo, la proliferazione nucleare e il cambiamento climatico».

Obama non ha mai nominato il presidente Donald Trump. Ma ha voluto sottolineare che «le elezioni contano». E ha chiesto agli «americani di buona volontà di unirsi in un grande risveglio contro una politica che troppo spesso è stata caratterizzata da corruzione, negligenza, auto referenzialità, disinformazione, ignoranza e meschinità». Perché la crisi ha insegnato che lo spirito di solidarietà si deve riflettere «nel nostro governo nazionale», in una leadership «guidata da conoscenza ed esperienza, onestà ed umiltà, empatia e grazia». L'ex presidente ha parlato della necessità di battersi per una assistenza sanitaria estesa a tutti e contro i cambiamenti climatici. E ha voluto rendere onore a Bernie Sanders, che si è ritirato dalla corsa e ha espresso il suo appoggio per Biden. «È un uomo - ha detto - che ha dedicato la sua vita a dare voce alle speranze, i sogni e le frustrazioni dei lavoratori. Lui ed io non siamo sempre stati d'accordo su tutto, ma abbiamo sempre condiviso la convinzione di dover fare dell'America una società più equa e più giusta».

«Barack, questo endorsement significa tutto per Jill e per me. Costruiremo sui progressi che abbiamo fatto insieme e non c'era nessun altro che avrei voluto di più dalla mia parte«. Così Joe Biden, candidato democratico alla Casa Bianca, ha reagito all'endorsement ufficiale dell'ex presidente Barack Obama nella corsa alle presidenziali di novembre.

