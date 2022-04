Giallo sulla portaerei Washington, tre marinai morti in una settimana. La Marina Usa: «Due di loro si sono suicidati»

Tre marinai della Marina degli Stati Uniti assegnati alla portaerei USS George Washington sono morti a distanza di pochi giorni uno dall'altro. Le cause della loro morte rimangono sotto inchiesta, ma la Marina ha dichiarato che due dei tre sarebbero morti per suicidio. Non ci sarebbe elementi quindi per dire che vi sia una correlazione tra i tre decessi.

Un marinaio, il cui nome non è stato ancora reso noto, è morto a bordo della nave il 15 aprile. Il marinaio è stato trovato senza sensi e curato dall'équipe medica a bordo prima di essere trasportato al Riverside Regional Medical Center di Newport News, in Virginia, dove è morto . Altri due marinai assegnati alla portaerei sono stati trovati morti il ​​9 e il 10 aprile in località separate. La Marina ha identificato questi due marinai come lo specialista dei servizi al dettaglio di 3a classe Mikail Sharp e come l'elettricista di comunicazioni interne di 3a classe Natasha Huffman.

La Marina sta collaborando con le autorità locali nelle indagini sui tre incidenti. La portaerei USS George Washington è attraccata dal 2017 al Newport News Shipbuilding di Newport News, in Virginia, per un rifornimento di carburante e una complessa revisione. Ci sono cappellani, psicologi e consulenti a disposizione del resto dell'equipaggio della USS George Washington per sostenerli dopo la morte dei tre compagni, ha detto la Marina. Sulla nave è stata portata a bordo una squadra psichiatrica speciale di intervento rapido. Queste squadre hanno lo scopo di fornire supporto per la salute mentale a breve termine dopo un evento traumatico, come una perdita di vite umane.