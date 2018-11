Usa, polizia uccide per errore un 21enne di colore: scambiato per l'attentatore del black friday

Ultimo aggiornamento: 20:13

La polizia di Birmingham, in Alabama, è in piena bufera dopo la morte di un 21enne di colore ucciso venerdì sera da un agente che, vedendolo con un'arma in mano, lo aveva scambiato per il responsabile della sparatoria che ha causato due feriti nel centro commerciale Riverchase Galleria. "Non importa se sei un bravo ragazzo con una pistola - ha detto Ben Crump, avvocato per i diritti civili assunto dalla famiglia della vittima - Se sei nero, la polizia spara e ti uccide, le domande le fa più tardi".GUARDA Sparatoria in un centro commerciale in Alabama: clienti terrorizzati LEGGI ANCHE Spara in un centro commerciale in Alabama e ferisce 2 persone: ucciso dalla polizia Emantic Fitzgerald Bradford, veterano dell'esercito, venerdì era nel centro commerciale quando intorno alle 22 ha sentito gli spari che hanno colpito una ragazzina di 12 anni e un ragazzo di 18, successivamente ricoverati in ospedale. Istintivamente ha compiuto la mossa falsa che gli è costata la vita: ha tirato fuori la pistola, che deteneva con regolare porto d'armi, per intervenire e cercare di bloccare la persona che aveva sparato. Per sua sfortuna un agente lo ha visto e ha erroneamente individuato in lui l'uomo che aveva fatto fuoco: senza pensarci troppo ha premuto il grilletto uccidendolo sul colpo. In un primo momento la polizia ha diramato un comunicato in cui annunciava di aver ucciso il responsabile della sparatoria, raccontando che Emantic aveva sparato dopo un alterco con i due feriti. Dopo 20 ore e i primi risultati dell'inchiesta avviata sulla vicenda, però, è stata costretta, con estremo imbarazzo, a correggere il tiro e ad ammettere che l'uomo ucciso era innocente e che gli spari non erano partiti da lui: la caccia al vero aggressore è ancora aperta."Possiamo affermare con certezza - hanno detto oggi i vertici della polizia, tentando di spiegare la dinamica dei fatti e dare una giustificazione all'agente che ha sparato - che il signor Bradford ha brandito una pistola durante i secondi successivi agli spari, il che ha immediatamente aumentato il senso di minaccia per i poliziotti che stavano intervenendo. I nostri sentimenti sono con la famiglia di Emantic Fitzgerald Bradford Jr., colpito e ucciso mentre i nostri uomini erano impegnati a riportare la calma e la sicurezza sul luogo della sparatoria. La perdita della vita umana è una tragedia in ogni circostanza".Parole che non hanno riportato la calma tra i tanti, familiari in testa, che protestano per questa morte assurda, mentre i genitori di Emantic si chiedono perché, a tutt'oggi, la polizia non abbia ancora voluto riceverli, né tantomeno abbia voluto consegnare loro il filmato della telecamera di sicurezza che ha ripreso la scena della tragedia. Filmato che, per ora, è stato consegnato solo dipartimento dello sceriffo della Contea di Jefferson. "Non importa se sei un bravo ragazzo con una pistola - ha detto Ben Crump, l'avvocato della famiglia Bradford. Se sei nero, la polizia spara e ti uccide e fa domande più tardi".