Usa, polizia cerca persone disposte a ubriacarsi per test anti-alcol

La polizia cerca tre persone disposte a ubriacarsi per loro. Lo strano annuncio è stato pubblicato sulla pagina Facebook del Dipartimento di polizia di Kutztown, un borgo di cinquemila abitanti in Pennsylvania.



L’obiettivo degli agenti è quello di avere a che fare con tre veri ubriachi durante le loro attività di formazione per imparare a far fare i test anti-alcol durante i loro controlli stradali.



I requisiti sono pochi ma semplici: avere tra i 25 e i 40 anni, essere in buona salute, non avere un passato di abuso di alcol e droghe, avere la fedina penale pulita ed essere disposti a bere fino a ubriacarsi.



Dopo l’annuncio, messo il 16 gennaio, non è mancato un aggiornamento da parte dei poliziotti, sommersi dalle proposte: “Abbiamo avuto una risposta travolgente – scrivono – abbiamo abbastanza volontari per questa formazione”.



