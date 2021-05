Usa, i condannati potranno scegliere fucilazione o sedia elettrica per morire: la legge choc in Carolina

Il governatore repubblicano della Carolina del sud Henry McMaster ha annunciato via Twitter di aver ratificato la legge che consentirà ai condannati a morte di scegliere anche la fucilazione e la sedia elettrica come metodi di esecuzione. Una pura formalità, dopo l'approvazione da parte dell'assemblea statale, controllata dal Grand Old Party. La legge che prevede anche il plotone di esecuzione è stata ideata per ripristinare la condanna capitale, sospesa da 10 anni a causa della penuria delle sostanze usate per le iniezioni letali.

APPROFONDIMENTI USA In carcere per 31 anni da innocenti, Henry McCollum e Leon Brown...

In carcere per 31 anni da innocenti, Henry McCollum e Leon Brown risarciti con 75 milioni di dollari

This weekend, I signed legislation into law that will allow the state to carry out a death sentence.

The families and loved ones of victims are owed closure and justice by law. Now, we can provide it.

— Gov. Henry McMaster (@henrymcmaster) May 17, 2021