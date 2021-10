Usa, insegnanti contro l'obbligo di vaccino: la Corte suprema respinge il ricorso

Sabato 2 Ottobre 2021, 09:51 - Ultimo aggiornamento: 09:52

La Corte Suprema degli Stati Uniti non ha accolto il ricorso contro l'obbligo di vaccino anti Covid per gli insegnanti delle scuole pubblico di New York City. Un gruppo di insegnanti, che rifiuta di vaccinarsi, ha presentato il ricorso, già respinto da corti di grado inferiore, alla giudice Sonia Sotomayor, che è responsabile delle richieste d'urgenza per l'area di New York. La giudice, nominata da Barack Obama, ha respinto la richiesta senza aggiungere commenti alla sua decisione. Gli insegnanti non vaccinati saranno sospesi senza stipendio quando le scuole

riapriranno lunedì.

L'obbligo vaccinale per gli insegnanti di New York è stato annunciato lo scorso agosto ed è entrato in vigore ieri. È la seconda volta che la Corte Suprema rifiuta un ricorso contro l'obbligo vaccinale imposto da un sistema scolastico: nelle scorse settimane Amy Coney Barrett, giudice nominata da Donald Trump, ha respinto la richiesta presentata da un gruppo di studenti dell'università dell'Indiana.