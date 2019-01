Usa, niente controllori per lo shutdown: stop a voli all'aeroporto La Guardia di New York, disagi negli altri scali

Lo shutdown sta mettendo in ginocchio il traffico aereo Usa. La Federal Aviation Administration ha iniziato a fermare i voli in arrivo all'aeroporto LaGuardia di New York. Come riferisce l'emittente Cnbc lo scalo è alle prese con una carenza di controllori di volo legata allo shutdown del governo. La paralisi del governo federale, che dura ormai da 35 giorni, comporta il mancato pagamento degli stipendi ai dipendenti pubblici. Molti addetti della Transportation Security Administration, quindi, si dichiarano malati e non si recano sul posto di lavoro. Tale situazione rischia di creare problemi di sicurezza. P er questo la Federal Aviation Administration, l'autorità americana preposta a regolare l'aviazione civile, ha messo in guardia su possibili ritardi, anche nello scalo a Newark (New Jersey) e Philadelphia (Pennsylvania). È quanto si vede dalla mappa degli Stati Uniti visibile sul sito della Faa dedicato all'Air Traffic Control System Command Center. Solo ieri aveva detto che il sistema dell'aviazione civile rischiava di andare in tilt. La situazione potrebbe costringere i legislatori a trovare un compromesso.

