New York, pianificavano un attacco a una comunità musulmana: arrestate 4 persone tra cui un 16enne

Tre uomini e uno studente di 16 anni sono stati arrestati nel weekend a Rochester, sul lago Ontario, nello stato di New York, con l'accusa di aver preparato un piano per attaccare una piccola comunità musulmana locale. Lo rendono noto le autorità, precisando di non sapere se c'era una data specifica per l'attacco. Gli arrestati, quando sono stati catturati, avevano accesso a 23 tra fucili e pistole e a tre esplosivi artigianali. Si tratta di Brian Colaneri, 20 anni, Vincent Vetromile (19) e Andrew Crysel (18). Lo studente, che frequenta la locale Odyssey Academy, è stato incriminato come minorenne. © RIPRODUZIONE RISERVATA