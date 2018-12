Usa: il Nevada diventa il primo Stato americano con un Parlamento a maggioranza femminile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È il rosa il colore che va più di moda nella politica a stelle e strisce. Dopo il buon risultato delle votazioni di Midterm, le donne americane possono infatti vantare la conquista del primo Parlamento a maggioranza femminile degli Stati Uniti. Lo storico avvenimento si è verificato in Nevada, dove gli ultimi due seggi vacanti dell’Assemblea sono diventati appannaggio delle deputate democratiche Rochelle Thuy Nguyen e Beatrice Angela Duran, la cui elezione, nel distretto di Las Vegas, ha consegnato alle donne il 51 percento delle poltrone dei due rami del Parlamento, ancora a (stretta) predominanza maschile per quanto riguarda il Senato (12 posti a 9) ma a (larga) maggioranza rosa (24 a 18) per quanto riguarda la Camera.L’importanza di questo risultato, sfiorato soltanto nelle scorse elezioni di Midterm, è stato evidenziato anche dal Center for American Women and Politics della Rutgers University, prestigioso e noto istituto che monitora lo stato della partecipazione femminile in politica. Nella oltre bicentenaria storia americana, «nessuno Stato aveva mai avuto una legislatura in cui le donne rappresentavano la maggioranza o almeno il 50 percento degli eletti» - hanno sottolineato dal Centro -. «Si tratta di un traguardo di grande rilevanza».