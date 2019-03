Usa, «Montana? Stato inutile e pieno di castori»: petizione propone vendita al Canada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Montana? E’ uno Stato “inutile” pieno di castori. Tanto vale venderlo al Canada, così da ottenere un miliardo di dollari utili per ripagare una parte del debito Usa. E’ questo, in sostanza, il senso della petizione lanciata tre settimane da Ian Ammond su Change.org che sta vedendo migliaia di persone (per ora, più di 17mila), firmare la richiesta. "Abbiamo troppi debiti e il Montana è inutile”, scrive Ammond sottolineando come lo Stato abbia giusto “castori o cose così”.La petizione ha avuto una valanga di commenti. Tra chi dice che “il Montana non esiste” a chi commenta parlando del diverso sistema di assistenza sociale: “Assistenza sanitaria e decenza umana”, scrive Roy, valutando i vantaggi di un passaggio sotto la giurisdizione canadese. Clayton, uno dei firmatari, commenta il suo gesto dicendo che “Il Montana è inutile e il Canada ha bisogno di più territorio”.Il Montana è il quarto Stato più esteso degli Usa, ma ha una bassissima densità di popolazione: con poco più di un milione di abitanti ha 2,71 residenti per chilometro quadrato.