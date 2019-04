Usa, l'handicap del presidente: «Trump bara a golf anche con Tiger Wood»

Il titolo è esplicativo "Commander in Cheat: How Golf Explains Trump" dove con un gioco di parole il "comandante in capo" (commander in chief) diventa il re dell'imbroglio (cheat). D'altra parte la tesi di Rick Reilly, autore del libro uscito ieri negli Usa, è chiara e il giornalista sportivo lo sottolinea:

Trump bara come un pazzo quando gioca a golf. Imbroglia come un contabile della mafia». In la figura del presidente infatti viene analizzata attraverso il golf. E il risultato finale, secondo Reilly, è uno solo: « Trump bara come un folle».

«Lui bara a prescindere dal fatto che gli altri guardino o no. Ha provato ad imbrogliare Tiger Woods in una partita. Ha spedito due palline nell'acqua, non ha calcolato i colpi e ha finto di aver quasi pareggiato con Tiger Woods. Lui deve vincere ad ogni costo», dice Reilly, che nel libro cita le testimonianze della golfista Suzann Pettersen, dell'attore Samuel Jackson e della rockstar Alice Cooper. Trump è proprietario di 14 resort dotati di campi da golf e ne controlla altri 5. «Voglio sfidarlo -dice Reilly-. Io penso che il mio handicap sia 4,5. Il suo credo sia 2,8».

© RIPRODUZIONE RISERVATA