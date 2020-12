Usa, Ivanka Trump e Jared Kushner vanno in Florida: acquistata tenuta da 31 milioni di dollari

Jared Kushner e Ivanka Trump avrebbero acquistato una tenuta nella contea di Miami-Dade. Si tratta di una ex proprietà di Julio Iglesias e secondo il New York Post è un terreno di circa sette ettari, dal valore di 31,8 milioni di dollari. Ma dov'è? Sarebbe nei dintorni di Indian creek. Sarebbe perché la notizia dell'acquisto non ha ancora avuto conferme da parte della Casa Bianca, né dalla Jills Zeder Group, l'agenzia immobiliare che si occupa della vendita del terreno.

Nel caso che la notizia ricevesse una conferma, sarebbe l'ennesimo caso di un trend in corso negli Stati Uniti, dove molte grandi aziende e persone facoltose prediligono la Florida in tempo di coronavirus. Tra i gruppi che hanno già preso questa decisione troviamo Goldman Sachs e Blackstone, che hanno annunciato l'apertura di nuove filiali.

Lo stesso Charles Kushner, padre di Jared, vive a Bal Harbour dal 2017: lì ha acquistato un attico da 4 milioni di dollari. Lo stesso Donald Trump, lo scorso anno, ha trasferito la sua residenza nel resort di Mar-a-Lago, vicino a Palm Beach. Ed è lì che il tycoon potrebbe trasferirsi a partire da gennaio, quando passerà l'incarico a Joe Biden.

