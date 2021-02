Covid e Iran, telefonata di un'ora tra Biden e Netanyahu

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha parlato con il presidente Usa Joe Biden per la prima volta da quando si è insediato alla Casa Bianca. Ne dà notizia l'account ufficiale del primo ministro su Twitter. La conversazione, definita «calorosa ed amichevole», è durata circa un'ora. I due leader hanno ricordato i rapporti personali, di lunga durata, impegnandosi a lavorare insieme per rafforzare ulteriormente l'alleanza Usa-Israele. l presidente Usa e il premier israeliano «hanno discusso i futuri passi in avanti degli accordi pace, la minaccia iraniana e le sfide regionali, impegnandosi a proseguire il loro dialogo», si legge nel tweet. «Il presidente Biden si è complimentato con il primo ministro Netanyahu per la sua leadership nella lotta al coronavirus e i due hanno condiviso idea su come affrontare la pandemia».

