Usa, raid contro gruppi pro-Iran: attacco a base in Iraq

Attacco a una base in Iraq. Raid americani in Iraq mirati ai membri di gruppi iraniani ritenuti responsabili dell'attacco alla base in Iraq che ha ucciso due soldati americani e uno inglese. Lo riportano i media americani citando fonti, secondo le quali i raid sono un'operazione congiunta con la Gran Bretagna. I raid sarebbero mirati a colpire i depositi di armi dei gruppi iraniani all'interno dell'Iraq.

