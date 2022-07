Usa, il primo generale afro americano dei marines in 246 anni di storia

Il tenente generale Michael Langley diventerà il primo generale di colore a "quattro stelle" in 246 anni di storia dei Marines. Come riportano i media americani, Langley giovedì si è presentato davanti al Comitato per i servizi armati del Senato e, se confermato, guiderà migliaia di truppe statunitensi in Africa come capo del Comando Africa degli Stati Uniti. Langley, nato a Shreveport in Louisiana, ha prestato servizio per oltre trent'anni nei Marines. Più dell'80% dei generali in tutti i rami militari degli Stati Uniti sono bianchi, secondo una ricerca del Council on Foreign Relations. «È un grande onore essere il candidato presidenziale a guidare l'AFRICOM statunitense», ha detto Langley. «Sono grato per la fiducia e la fiducia accordate da lui».