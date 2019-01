Fa troppo freddo, la polizia ai malviventi: «Fateci un favore, state a casa»

Ultimo aggiornamento: 12:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da bambini insegnano come sia buona regola chiedere le cose per favore. E proprio a quell’insegnamento potrebbero aver pensato gli agenti del dipartimento di polizia di Warrensburg, nel Missouri (Usa), che su Facebook chiedono ai malviventi di soprassedere per qualche giorno nel loro lavoro. Il motivo? Fuori fa troppo freddo, anche per le guardie.“Stiamo chiedendo un favore (almeno per i prossimi tre giorni); si può tenere la criminalità al minimo?", scrivono gli agenti. "Fa veramente freddo fuori... fai a te stesso (e a noi) un favore... stai dentro. Siate gentili l'uno con l'altro, guardate le repliche di ‘Abito da sposa cercasi’ (sentiamo dai vigili del fuoco che è uno spettacolo davvero bello)”, proseguono in un post sulla loro pagina Facebook, che ha scatenato la solidarietà degli utenti del web.