Usa, il giallo della famiglia Murdaugh sterminata in pochi mesi: madre e figlio uccisi a giugno, morto anche il padre

Madre e figlio uccisi un mese fa e ora è morto anche il padre. I protagonisti di quello che sembra essere in piena regola un giallo sono i Murdaugh, famiglia famosa del South Carolina. L'ipotesi più probabile è che questa serie di omicidi siano da ricollegare a una vendetta.

Alex Murdaugh, avvocato di 53 anni, è rimasto vittima di un agguato armato mentre era intento a cambiare una ruota della sua auto dopo una foratura. Pochi mesi prima l'uomo aveva perso la moglie e il figlio 22enne Paul. Madre e figlio sono stati trovati morti nella loro residenza di caccia e tutti e due raggiunti da diversi colpi di arma da fuoco. Non si conoscono ancora le cause dei delitti ma secondo la polizia dietro potrebbero esserci degli interessi nei confronti della famiglia.

Si crede che l'aggressore possa aver cercato qualcosa, oppure che si tratti di una vendetta. Il 22enne ucciso, infatti, era in attesa di processo per la morte di una ragazza, la 19enne Mallory Beach, durante una gita in barca nella quale lui sarebbe andato a finire contro il pontile. Il New York Post scrive che “i Murdaugh sono apprezzati e temuti” che si rincorrono voci su “una lunga lista di potenziali nemici, dagli ex dipendenti alle persone che hanno aiutato a perseguire o citare in giudizio".