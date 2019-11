Usa, Trump perde Virginia e Kentucky. Il Mississippi resta ai repubblicani

Se i risultati ancora non ufficiali saranno confermati, Donald Trump sarà destinato a perdere due elezioni su tre nel Super Tuesday di ieri, che rappresenta per lui un primo test in vista del voto per la Casa Bianca, sullo sfondo dell'indagine di impeachment. In Kentucky, benché il risultato tra i due contendenti sia troppo ravvicinato per dichiarare ufficialmente il vincitore, il candidato dem Andy Beshear ha rivendicato il successo contro il governatore repubblicano uscente Matt Bevin col 49,2% dei voti contro il 48,9%(100% delle schede scrutinate). Bevin non ha concesso la vittoria ma, se l'esito fosse confermato, sarebbe una brutta scivolata per il tycoon, in uno Stato dove aveva vinto con un vantaggio del 30% contro Hillary e dove lunedì aveva tenuto il suo ultimo comizio proprio a sostegno del candidato repubblicano.

Per i dem è invece trionfo sicuro e per certi versi storico in Virginia, dove hanno riconquistato l'intero parlamento dopo oltre 20 anni. Il Grand Old Party aveva una maggioranza risicata in questo Stato dove il tycoon comunque perse nel 2016 di 5 punti percentuali contro la Clinton.

Trump può leccarsi le ferite in Mississippi, dove con il 93% delle schede scrutinate per l'elezione del governatore il candidato repubblicano Tate Reeves resta saldamente in testa davanti al rivale dem, l'attorney general Jim Hood (anti abortista e pro armi), con il 52,7% contro il 46%. Una proiezione della Cnn lo dà già per vincitore e Trump, che lo aveva sostenuto in un comizio venerdì scorso, gli ha già fatto le congratulazioni via Twitter. Un successo che consente al Grand Old Party di mantenere questa carica in uno stato che nel 2016 Donald Trump vinse con il 17% di scarto su Hillary.



Ultimo aggiornamento: 07:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA