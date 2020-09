Usa, Joe Biden contro Donald Trump: «Ha versato meno tasse di pompieri, infermieri e insegnanti»

La campagna elettorale per la Casa Bianca entra sempre più nel vivo. Nel mirino del candidato dei democratici Joe Biden sono finite, infatti, le dichiarazioni dei redditi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Un tweet, o meglio un repost, dopo lo scoop del New York Times di qualche giorno fa, secondo cui l'attuale numero uno degli Usa non avrebbe pagato tasse federali per dieci anni e nel 2016 e nel 2017 avrebbe versato soltanto 750 dollari.

«Trump ha pagato zero tasse per 10 anni». Il presidente ribatte: fake news del Nyt

Questo il post preparato dal suo team, ritwittato da Joe Biden e visualizzato già 2,3 milioni di volte: «Gli insegnanti hanno pagato 7.239 dollari, i pompieri 5.283, le infermiere 10.216. Donald Trump solo 750 dollari». Il testo scorre all'interno di un video, sullo sfondo le immagini di alcuni rappresentanti delle categorie elencate.

Teachers paid $7,239

Firefighters paid $5,283

Nurses paid $10,216 Donald Trump paid $750 pic.twitter.com/5YE1cbYsBN — Team Joe (Text JOE to 30330) (@TeamJoe) September 28, 2020

