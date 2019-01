Usa, voleva attaccare la Casa Bianca e la Statua della Libertà: la Fbi arresta un 21enne

Aveva come obiettivo attaccare la Casa Bianca e altri edifici federali a Washington. Hasher Jallal Taheb, 21 anni, è stato però fermato e arrestato dall'Fbi nello stato della Georgia al termine di un'indagine durata un anno. LO riportano i media americani.



La prima segnalazione anonima alle autorità è infatti arrivata nel marzo del 2018: alle autorità veniva comunicato che Taheb si era «radicalizzato, cambiato nome e stava facendo piani per viaggiare all'estero». Nei mesi successivi le autorità sono riuscite a instaurare un rapporto di comunicazione con Taheb, che voleva vendere la sua auto per raccogliere fondi per andare all'estero. Il 7 dicembre un agente dell'Fbi lo ha incontrato, e Taheb gli ha mostrato una mappa della West Wing della Casa Bianca.



L'arrestato voleva andare a 'hijra', un termine che si riferirebbe al territorio controllato dall'Isis. Lo riportano alcuni media americani citando alcune fonti, secondo le quali l'uomo voleva attaccare la casa Bianca e la Statua della Libertà in raid jihadisti. L'uomo voleva usare dispositivi esplosivi fatti in casa e razzi anticarro per portare avanti gli attacchi.

Ultimo aggiornamento: 01:01

