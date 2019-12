Usa, il bambino che sfida Donald in tv: «Un milione ai veterani se diventa vegano»

Ha solo 9 anni, ma è un eroe della comunità vegana. Evan, un ragazzino della Florida il cui cognome non viene reso noto per la sua giovanissima età, è l'ambasciatore del gruppo Million dollar vegan. E come esponente di questo gruppo ieri ha lanciato una sfida a Donald Trump: se il presidente accetterà di seguire una dieta vegana per tutto il mese di gennaio, il gruppo regalerà un milione di dollari ad associazioni che curano i veterani. Basterà che Trump dia la sua parola con un tweet e subito i fondi, che sono già depositati in banca, verranno consegnati ai veterani. Evan ha spiegato in un video e in una lettera al New York Times: «Amo il mio Paese e ho sempre desiderato vederlo alla guida in un mondo più sano. E so che il presidente ha a cuore le condizioni dei veterani».

CAMBIAMENTI CLIMATICI

La proposta di legare la richiesta di un mese di dieta vegana alla cura dei veterani è effettivamente astuta. Ed è politicamente molto attuale, visto che limitare l'allevamento del bestiame è giudicato un passo importante per ridurre i cambiamenti climatici che saranno discussi alla conferenza Onu sull'ambiente che si inaugura oggi a Madrid. Ma è anche vero che Donald Trump non solo è un carnivoro convinto, ma è un appassionato di fast food e non è raro vederlo buttar giù hamburger e pollo fritto prodotti dalle grandi catene. In più, appare improbabile che il presidente voglia inimicarsi la potentissima lobby degli allevatori di bestiame per favorire quella dei vegetariani. Tuttavia è vero anche che, come Evan ha sottolineato, il presidente insiste molto sulla sua solidarietà con le forze armate e i veterani. Nelle chat dei social molti si chiedono ora se Trump sceglierà di rispettare di più gli allevatori di bestiame o i veterani. Dalla Casa Bianca non è arrivata nessuna risposta alla sfida del bambino attivista, che aggiunge: «Molti americani ammirano il presidente e, se lui desse l'esempio, potrebbero decidere di provare il veganismo anche loro».



