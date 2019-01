Tre bimbi si infilano per gioco in un freezer e restano in trappola: morti soffocati

Ultimo aggiornamento: 17:28

Quando hanno visto quel freezer che stava per essere trasportato in casa non hanno resisto alla tentazione di infilarcisi dentro. Non hanno immaginato per nemmeno un solo istante che quello sarebbe stato il loro ultimo gioco e quel congelatore sarebbe stato la loro tomba.La tragedia è avvenuta domenica pomeriggio in Florida, dove tre bambini sono entrati dentro un congelatore acquistato da poco ma non ancora messo in funzione. I piccoli, due bambine di uno e quattro anni e un ragazzino di sei anni, stavano giocando nel cortile di casa quando sono entrati nel freezer, ma sono rimasti bloccati. I piccoli erano sotto la supervisione della nonna della bimba di un anno e del bimbo di sei anni che erano fratellli; la donna, che si era allontanata per andare in bagno, una volta uscita all’esterno non li ha più trovati. Allarmata ha svegliato la mamma della piccola di 4 anni, che era in casa, e insieme hanno ispezionato l’intera abitazione per trovare i bambini.Dopo aver cercato ovunque, l’ultima chance era quel congelatore. Aprendo lo sportello le due donne si sono trovate di fronte a una scena agghiacciante: i piccoli erano lì dentro e non respiravano. Inutili i tentativi di salvarli e di rianimarli: i piccoli sono morti probabilmente per asfissia, ma al momento la polizia non si è sbilanciata e attende la chiusura delle indagini per comunicare la causa della morte. Quello che è certo è che il congelatore aveva un sistema di blocco che potrebbe essersi attivato quando i bimbi hanno chiuso lo sportello dall'interno e avrebbe quindi impedito loro di riaprirlo. Ma al momento è solo un’ipotesi.