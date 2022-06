Usa, corte suprema limita i poteri dell’Agenzia ambientale sul taglio delle emissioni di gas serra

Nuovo colpo di scure della Corte Suprema che nell'ultima sentenza emessa ha posto un limite ai poteri dell'Agenzia per l'ambiente federale di lottare contro le emissioni di gas serra. Secondo la Corte Suprema, l'Epa non ha l'autorità per imporre degli standard di emissione alle centrali elettriche esistenti, che sarebbe invece in mano al Congresso. Il voto è stato di 6-3, secondo le linee di partitò.

APPROFONDIMENTI MACROECONOMIA USA, a maggio spese personali +0,2%. Redditi +0,5% MONDO Petrolio, Macron avverte Biden: «Gli arabi sono al massimo... LA DIRETTA Guerra Ucraina diretta, forze russe annunciano il ritiro...

Terna si associa al MIT Energy Initiative per accelerare la transizione energetica

La decisione rappresenta un duro colpo per i tentativi dell'amministrazione Biden di combattere il cambiamento climatico. Il caso era arrivato davanti alla Corte Suprema dopo la direttiva del 2015 con cui l'Epa imponeva alle centrali elettriche a carbone di ridurre la produzione o finanziare forme alternative di energia; direttiva mai applicata, perchè subito portata in tribunale. Le centrali a combustibili fossili sono la seconda maggior fonte di inquinamento negli Stati Uniti, dopo i trasporti. Gli Stati Uniti sono il secondo maggior produttore al mondo di gas serra, alle spalle della Cina. Le implicazioni della decisione della Corte Suprema potrebbero estendersi ben oltre le politiche ambientali e segnala uno scetticismo maggiore, dovuto alla netta maggioranza repubblicana all'interno della Corte, verso il potere delle agenzie federali.