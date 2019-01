Usa, passa controllo in aeroporto e vola da Atalanta a Tokio con una pistola al seguito

In volo da Atlanta a Tokyo con una pistola nel bagaglio a mano. L'incidente si è verificato all'aeroporto di Hartsfield-Jackson, uno degli scali più affollati al mondo, dove un passeggero è riuscito a passare il controllo di sicurezza pur avendo con sè una pistola e si è imbarcato tranquillamente su un volo Delta diretto a Tokyo. È stato lui stesso ad informare le autorità dopo l'atterraggio in Giappone. Non è chiaro se il passeggero è stato arrestato.



LA NOTA

In una nota Tsa, l'ente americano per la sicurezza nei trasporti, ha detto che le procedure standard non sono state eseguite al momento del controllo. Ha inoltre specificato che l'incidente non ha a che fare con lo shutdown. Sempre secondo Tsa nel 2018 negli aeroporti americani sono state individuate oltre 4mila armi da fuoco nei bagagli a mano, quasi 300 solo all'aeroporto di Hartsfield-Jackson International Airport di Atlanta.

