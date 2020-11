Usa 2020, Biden ostenta sicurezza, predica pazienza e giustamente evita di lanciare proclami, Trump sbraita e avvia ricorsi che però almeno in parte vengono subito respinti. Ma come è possibile che a quasi due giorni della chiusura dei seggi (anche se tra New York e le Hawaii ci sono cinque ore di differenza) non si possa ancora conoscere il vincitore? Quando lo sapremo? Che cosa potrebbe accadere da oggi fino al 20 gennaio, ultimo giorno, a ogni modo, del primo mandato del presidente tycoon che comunque sente molto vacillare il sogno del raddoppio?

Al di là delle fonti ci sono ancora 5 stati non ufficialmente assegnati i cui grandi elettori concorrono a raggiungere il "numero magico" - 270 - necessario per vincere: Nevada (6 grandi elettori), Arizona (11), Georgia (16); North Carolina (15) e Pennsylvania (20).

La situazione

Biden è a quota 253, Trump a 213 e questa è finora l'unica certezza (proposta ad esempio dalla Cnn), mentre Ap, solitamente assai cauta, e Fox attribuiscono già l'Arizona a Biden che sale così a quota 264 con Trump a 214. Ma sono cifre non ufficiali visto che lo spoglio è ancora in corso.

Biden vince se:

si conferma la tendenza pro domocratici in Arizona e in Nevada la quota 270 per Biden sarà raggiunta, rendendo inutile i risultati negli altri tre stati in cui Trump è invece in vantaggio anche se il rivale è in recupero soprattutto i Georgia.

Trump vince se:

si conferma in Georgia, North Carolina, Pennsylvania e ribalta gli scenari di Nevada e Arizona.

Nevada

La notizia della sera di giovedì è che in Nevada continuano a prendersela comoda, tanto che la speranza di chiudere i conti entro la giornata è presto svanito. Se ne riparla domani alle 19 italiane: intanto Biden è avanti di quasi 13mila voti, oltre l'1%. Anche dovesse assottigliarsi il vantaggio grazie ai voti delle zone rurari lo stato pare proprio in tasca a Biden.

Arizona

Biden guida con un vantaggio di 2 punti percentuali ovvero 68.129 voti pari all'86%, ma Trump è in recupero. Potremmo conoscere l'esito con molte incertezze nella notte fra giovedì e venerdì, non prima delle 3.

Georgia

Trump è in vantaggio, Biden recupera: in serata, alle 20, il vantaggio del presidente è di circa 12mila ma mancano grandi città che dovrebbero essere favorevoli ai democratici. Di sicuro sapremo il risultato prima del Nevada, magari nella tarda serata di giovedì. La storia è tuttavia contraria a Biden: il suo partito non vince da 28 anni (Clinton) ma questo non impedisce al suo aspirante successore a mostrarsi ottimista.

Pennsylvania

E' stato scrutinato il 92% dei voti con Trump davanti di 114mila preferenze è pari all'1,7%, anche se mancano all'appello molti voto di grandi città tradizionalmente democratiche. Fino a domani, però, niente risultati.

North Carolina

Trump è davanti e su questo sono tutti d'accordo e così nell'assegnargli lo stato visto che le schede per posta sono state conteggaiate all'inizio dello spoglio. E' che in questo stato c'è tempo fino al 12 novembre per registrare i dati.





Ultimo aggiornamento: 21:29

