Aggredisce con l'urina giudice che l'aveva rinviato a giudizio per il tentato omicidio della fidanzata in Florida

E’ in attesa di una condanna e sulla sua testa pende l’accusa di tentato omicidio della fidanzata con un’arma da fuoco. Ma lui non ci sta e al procuratore che sta seguendo il suo caso, in tribunale, ha pensato di tirargli dell'urina sul viso e sui vestiti. E ora lui, il 28enne, dovrà rispondere anche di questa aggressione al procuratore aggiunto Andrew Newman della contea di Broward, in Florida. A riportare la notizia è il quotidiano statunitense Miami Herald.Secondo i pubblici ministeri l’uomo avrebbe attaccato l’ex fidanzata uccidendola con una pistola che teneva nascosta in macchina e fuggendo poi verso Hallandale Beach, una spiaggia tra Miami Beach e Fort Lauderdale. Questo il gesto criminoso che gli è stato contestato in origine.Stando al rapporto della polizia (che non dice dove è stata raccolta l’urina che poi è stata buttata in faccia al procuratore) Narvaez avrebbe accusato il pubblico ministero, lanciando il liquido e urlando: “Mi ha detto di farlo! Mi ha fatto inc****e!”, senza però approfondire su chi gli avesse suggerito il gesto.L'attacco è avvenuto due mesi dopo un episodio simile che si è svolto in un'aula di tribunale di Miami-Dade. A giugno Dorleans Philidor, accusato di furto, aveva lanciato le sue feci contro un giudice urlando: “E’ proteina, ti fa bene!”.