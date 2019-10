Uragano Lorenzo vicinissimo a Londra: venti fino a 100 km/h, temporali e freddo

L'uragano Lorenzo si avvicina alla Gran Bretagna e malgrado stia perdendo potenza c'è allerta sulle isole britanniche e a Londra. Probabilmente quando arriverà, forse nella giornata di mercoledì, sarà più un temporale che un uragano, ma dovrebbe comunque portare pioggia e vento. La coda dell'uragano, comunque, potrebbe evitare la capitale britannica e deviare verso la Scozia e il nord d’Inghilterra. Lorenzo dovrebbe portare con sè venti fino a 100 km orari con piogge e freddo, 4 gradi nelle prime ore del giorno.

L'uragano Lorenzo si avvicina alla Gran Bretagna: venti a 250 chilometri l'ora

Hurricane #Lorenzo has weakened further to category 2, but remains a large hurricane. Hurricane watch issued for the #Azores for likely impacts overnight Tuesday/Wednesday. pic.twitter.com/n7OpLkgRQV

— Met Office Storms (@metofficestorms) September 30, 2019